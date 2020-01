Sonia Bruganelli, la gaffe di Capodanno è servita. Ma lei si giustifica: “Non sono stata io” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sonia Bruganelli ancora nel mirino. La moglie di Paolo Bonolis, che è da sempre attivissima su Instagram e da sempre attaccata dagli utenti, ha trascorso l’ultimo dell’anno a casa, in famiglia. Una serata intima, con poche persone, quella organizzata dal noto conduttore televisivo e della sua signora che non ha perso occasione di condividere le immagini del cenone di Capodanno sui suoi canali social. Tra le Storie ha anche pubblicato il discorso di buon anno del suo Paolo. “Dopo il discorso del Papa e del Presidente della Repubblica, anche il discorso di @sonopaolobonolis #buonanno”, ha esordito. E lui: “Allora: è un piacere avervi qua tutti stasera a mangià e a beve a spese mie. Perché io so’ un signore! Perché io so’ un signore! E ‘ndo magna uno…mortacci vostri quanti siete! Vi auguro a tutti un anno meraviglioso”. (Continua dopo la foto) E in conclusione: “Che ve possa dà tutta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

