Ragazza morta di meningite | l’esperto | “I batteri fanno la differenza”

"La differenza tra i casi di meningite da meningococco e quello di questi giorni, che ha portato al decesso di una Ragazza 14enne, e' dato essenzialmente dagli agenti batterici che li provocano". A spiegarlo e' il professor Paolo Castiglia, a capo della Direzione igiene e controllo delle infezioni ospedaliere della Aou di Sassari. "Nel primo caso, molto diffusivo e contagioso, parliamo di meningococco, in particolare alcuni ceppi ipervirulenti che sono altamente invasivi, provocando direttamente quadri di sepsi e meningite anche nei contatti stretti: familiari, partner, compagni di scuola o altre comunita' – riassume l'esperto – Il batterio provoca la meningite cerebrospinale epidemica, si tratta dei seriogruppi A, B, C, Y, W135 tra i piu' diffusi anche in Italia.

