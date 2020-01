Orrore al cimitero di Poggioreale: cedono le lapidi e vengono alla luce le ossa dei defunti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Spettacolo raccapricciante nel cimitero di Poggioreale, dove sono crollate le lapidi di tombe risalenti a vari decenni fa, con i resti mortali esposti agli occhi di tutti. cedono le lapidi di tombe risalenti a vari decenni fa, e i resti mortali finiscono esposti agli occhi di tutti. Succede nel cimitero di Poggioreale, a Napoli, nella … L'articolo Orrore al cimitero di Poggioreale: cedono le lapidi e vengono alla luce le ossa dei defunti proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

