Oroscopo 2020: la classifica dei segni più erotici dell’anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Questo Oroscopo non è il solito Oroscopo sull’amore, la fortuna, i soldi e la famiglia. E’ una classifica decisamente particolare, incentrata sull’Eros e sui suoi benefici. Sarà un anno in solitaria o un anno pieno di avventure piccanti, gran sesso e divertimento? Ecco quali saranno i segni più bollenti nell’arco del 2020! Partiamo con i primi tre segni dello Zodiaco in cui l’eros è forte e i desideri sono decisamente inconfessabili: TORO: Sul gradino più alto del podio troviamo il Toro. Dedito al piacere in tutte le forme possibili e immaginabili. Il Toro avrà un anno strepitoso, stelle e pianeti saranno preziosi alleati per chi è in cerca dell’anima gemella. Questo segno arderà di passione per la persona che ama (e non solo!). VERGINE: Seducenti come non mai, vi converrà abbandonare dubbi e timidezze per lanciarvi come un razzo nella conquista di un ... Leggi la notizia su velvetgossip

