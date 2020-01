Miriana Trevisan: “Con Pago non abbiamo smesso di amarci. Serena Enardu? Doveva frenarsi” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Miriana Trevisan ripercorre il rapporto con Pago, suo ex marito e padre del figlio Nicola. “Ci siamo lasciati pur continuando ad amarci” racconta l’ex ragazza di “Non è la Rai” facendo riferimento alla loro prima separazione. E per la prima volta adotta un tono severo per commentare la decisione di Serena Enardu di lasciarlo: “Doveva frenarsi. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

Noovyis : (“Non se n’è resa conto”. Serena Enardu e Pago, Miriana Trevisan finalmente parla) Playhitmusic -… - DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: 'Imperfezioni, strappi e cuciture forzate sarebbero stati rammendati, come un patchwork di storie di donne che tessono u… - DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: Accogliere ciò che viene e lasciare andare ciò che va. Le foglie cadono gentilmente e lasciano spazio alle foglie nascent… -