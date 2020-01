Meteo, le previsioni di venerdì 3 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) venerdì 3 gennaio è prevista un giornata con poche precipitazioni, con cieli spesso coperti ma senza fenomeni associati. Più nuvoloso al Nord e al Centro, sereno e soleggiato al Sud. Le temperature registreranno un complessivo aumento, con massime comprese tra i 9 e i 15 gradi. I mari saranno generalmente mossi. (LE previsioni). Le previsioni al Nord Nuvolosità irregolari al Nord. Al mattino nubi in transito su tutte le regioni settentrionali, senza precipitazioni previste. Nel pomeriggio qualche debole pioggia arriverà in Liguria, ma altrove resterà asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile anche se nuvoloso, con locali piogge che continueranno solo sulla Liguria. Temperature in aumento con massime comprese tra i 9 e i 13 gradi. Venti deboli o moderati da Sud Ovest e mari mossi. Prevalentemente nuvoloso a Milano e a Torino, con temperature di 9 e 6 gradi. Le ... Leggi la notizia su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #2gennaio #ANSA - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 3 gennaio -