Le Vibrazioni a Sanremo 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terzo Festival di Sanremo per la rock band più longeva d'Italia, Le Vibrazioni. Anche il gruppo sopravvissuto ad uno scioglimento di ben cinque anni e composto da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda parteciperà come Big in gara al settantesimo Festival della Canzone Italiana, in partenza su Rai 1 il prossimo 4 febbraio.Il gruppo aveva già preso parte alla kermesse nel 2005, loro primo Sanremo storico, con il brano Ovunque Andrò. A cinque anni di distanza dal loro scioglimento, Le Vibrazioni sono però tornate a Sanremo anche due anni fa, nel 2018, con la canzone Così Sbagliato, ufficializzando di fatto una reunion attesa da tempo e classificandosi undicesimi.Le Vibrazioni a Sanremo 2020 pubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2020 12:01. Leggi la notizia su blogo

