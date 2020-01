Le pensioni in pagamento il 3 gennaio e la perequazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il pagamento delle pensioni di gennaio non arriva il primo giorno dell’anno ma il 3: un ritardo di un giorno per gli emolumenti che però in compenso incorporeranno gli aumenti previsti dal meccanismo della perequazione. Per la quale, con la legge di bilancio 2020, si amplia anche la platea degli interessati. Gli assegni con la rivalutazione porteranno un adeguamento dell’inflazione pari allo 0,4% e il valore definitivo per il 2020 sarà determinato il prossimo 18 gennaio: arriverà un conguaglio che comunque riguarda 2 o 3 euro su base mensile. La rivalutazione delle pensioni (Libero, primo novembre 2019) La legge di bilancio prevede l’estensione della perequazione piena anche agli assegni pensionistici tra le tre e le quattro volte il minimo. Fino al 2019, il 100% di perequazione, spettava a pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo, cioè fino a circa 1540 ... Leggi la notizia su nextquotidiano

