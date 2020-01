Fiction in arrivo nel 2020: dalla Rai a Sky, le nuove storie appassionanti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno ricco di Fiction d’autore che offrirà agli spettatori del piccolo schermo titoli importanti dai romanzi che prenderanno vita. Sono tanti i volti che torneranno e molte altre le storie a cui appassionarsi: le Fiction in arrivo nel 2020 sono davvero tante. Fiction in arrivo nel 2020: i titoli L’amica geniale – Storia del nuovo cognome di Saverio Costanzo, firma due puntate, con Alice Rohrwacher (regista e sceneggiatrice italiana). I primi due episodi della nuova stagione saranno presentati in anteprima nelle sale il 27, 28 e 29 gennaio e distribuiti in esclusiva da Nexo Digital. L’attesissima Fiction debutterà su RaiUno il 10 febbraio. Dal 10 gennaio torna su Sky Atlantic l’opera del premio Oscar Paolo Sorrentino, The new Pope, in cui saranno presenti insieme due pontefici: Jude Law (protagonista di The young Pope) e John Malkovich. Ospiti speciali: ... Leggi la notizia su notizie

