Checco Zalone da record con Tolo Tolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tolo Tolo, nuovo record per Checco Zalone: il film ha incassato 8,7 milioni di euro (circa) nelle prime ventiquattro ore. Battuto il successo di Quo Vado. Checco Zalone da record con Tolo Tolo. Solo nel primo giorno di proiezioni – 1 gennaio – il quinto film del comico ha incassato quasi 8,7 milioni di euro. Tolo Tolo, nuovo record per Checco Zalone: incassi per 8,7 milioni circa nelle prime ventiquattro ore Per Checco Zalone si tratta di un successo che gli regala un riconoscimento prestigioso. Si tratta infatti il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema per quanto riguarda le prime ventiquattro ore dall’uscita. Va detto che il comico batte sé stesso visto che il record precedente era di Quo Vado, che aveva incassato 7,3 milioni nel giorno della sua uscita nelle sale cinematografiche. Checco Zalone La soddisfazione di Valsecchi: ... Leggi la notizia su newsmondo

GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - FiorellaMannoia : Checco Zalone da record, batte se stesso e incassa oltre 8,6 milioni in un solo giorno - -