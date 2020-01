Befana 2020 da record a Pietramelara: calza lunga oltre 80 metri per il Guinness mondiale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tutto pronto a Pietramelara, nel Casertano, per battere il record mondiale detenuto dal 2016 da Viterbo: una calza della Befana lunga più di 80 metri (la città viterbese si era fermata attorno ai 60). L'appuntamento è per il 6 gennaio alle 14.30 all'ex-convento di San Pasquale per l'inizio della sfilata fino a piazza San Rocco. Leggi la notizia su napoli.fanpage

tribuna_treviso : Regione Veneto, Befana già arrivata in Consiglio: pensione garantita di 850 euro al mese - TrgMedia : Assisi, la Befana dei Priori Serventi 2020 è la più alta d'Europa - lorenteggio : Tutto pronto per la #BefanaBeneficaMotociclistica 2020: da #Milano a #CesanoBoscone #sacrafamiglia #donorione… -