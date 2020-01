Autostrade, ANAS vuole lo scudo penale (Di giovedì 2 gennaio 2020) ANAS vuole lo scudo penale per subentrare nella gestione delle Autostrade. Mentre Luigi Di Maio torna a ribadire che vuole togliere le concessioni ai Benetton, il gestore designato dal governo in caso di revoca avverte l’esecutivo e in un articolo del Sole 24 Ore spiega la sua posizione: Subentrare nelle concessioni autostradali affidate ad Aspi non sembra tanto facile neppure per ANAS. Se infatti da una parte la società dei Benetton, Autostrade per l’Italia, contesta l’incostituzionalità del provvedimento di revoca inserito nel decreto Milleproroghe dal governo, nemmeno per ANAS, che dovrebbe ricevere l’incarico di gestire in prospettiva 3mila chilometri di strade, la questione è semplice. Si parla dell’ipotesi che Aca, contenitore ad hoc della società statale ANAS, subentri ai Benetton. Tuttavia ci sono questioni aperte che dovrebbero essere affrontate a ... Leggi la notizia su nextquotidiano

giampieri_f : @Mov5Stelle @campanavalerio @luigidimaio “Dobbiamo riprendere...”, chi dovrebbe riprendere la gestione delle autost… - Ultron65 : RT @f_burlaCpi: Tranquilli: nel milleproroghe é previsto che, in caso di revoca della concessione ad Autostrade, Anas ne assumerà la tempor… - solenero3 : @Miti_Vigliero Esattamente, così sembra una vendetta! Io però stavolta voglio sapere da questo signore qual è il pi… -