Aspettativa di vita | gli italiani diventano più longevi di sempre

L'Aspettativa di vita più lunga di sempre, anche se le condizioni di salute diventano precarie. È la previsione del rapporto Bes pubblicato dall'Istat, che analizza il benessere degli italiani nelle sue diverse dimensioni: dalla salute all'istruzione, dal lavoro al benessere economico, dalle relazioni sociali alla qualità dei servizi. Per quanto riguarda la salute, secondo il report, nel 2018 la speranza di vita ha raggiunto il valore più alto fino ad oggi: 82,3 anni. Già rispetto all'anno precedente, si vive in media 0,3 anni in più. Per gli uomini la vita media attesa raggiunge gli 80,9 anni e per le donne gli 85,2 anni (il differenziale di genere rimane costante dal 2018). Nel 2018, una donna di 65 anni può aspettarsi di vivere in media ancora 22,5 anni, ma 12,7 di questi saranno vissuti con limitazioni nelle

