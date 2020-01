18 regali, la recensione: Della morte e dell’amore (Di giovedì 2 gennaio 2020) La recensione di 18 regali, il film di Francesco Amato ispirato alla vera storia di Elisa Girotto: un incontro struggente nella dimensione del magico. Un inno alla vita, una struggente e disincantata celebrazione dell'amore madre-figlia che commuoverà chiunque. Preparate i fazzoletti, perché come leggerete nella recensione di 18 regali, il nuovo film di Francesco Amato, siamo dalle parti del sick movie, un genere con un'identità ben precisa e delle regole proprie che ricorrono anche in questo caso: la malattia, la rinascita, il destino avverso, la morte, il ribelle di turno che va incontro a un cammino di redenzione. Al centro le emozioni, libere di scorrere sottopelle e esplodere inevitabilmente nel pianto finale; impossibile non pensare infatti alla storia vera che ha ispirato il film: ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? 18 regali, la recensione: Della morte e dell’amore - IlMelvin : la recensione di @Federi84 per @Parole_a_Colori sul commovente #18Regali con #BenedettaPorcaroli #VittoriaPuccini - infoitcultura : 18 Regali, la video recensione -