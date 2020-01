Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono nel suo Quinto discorso di fine anno ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione e a dare più spazio ai giovani immediato il plauso bipartisan ma non dal leader del Carroccio Salvini che assicura siamo pronti a prendere l’Italia per mano adesso messaggio di fine anno Mattarella ha rivolto un saluto Grazie sentito anche a Papa Francesco che esercita il suo magistero con saggezza e coraggio mostrando di amare l’Italia l’ha detto Mattarella Roma non è soltanto disuguaglianza e corruzione Ma c’è anche chi lotta per il bene di tuttiqueste le parole di ieri di Bergoglio ... Leggi la notizia su romadailynews

