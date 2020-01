Rieti, muore in un incendio la notte di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Elisa Sartarelli È morto in un incendio divampato nella sua abitazione di Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, un disabile di 54 anni con problemi di deambulazione La notte di San Silvestro un uomo disabile ha perso la vita in un incendio avvenuto nell'abitazione di Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, in cui era residente. Si tratta di L. V., un 54enne con problemi di deambulazione, nato a Roma e residente in via Fontanelle a Montopoli di Sabina, dove è successo il fatto. In precedenza l'uomo aveva lavorato come venditore ambulante di libri, alcuni dei quali aveva già letto lui stesso. Pare però che la sua disabilità lo trattenesse in casa ormai da diversi anni. Proprio vista la sua grave difficoltà nel camminare, un'ipotesi verosimile potrebbe essere che l'uomo non sia riuscito a scappare dalla casa in cui risiedeva dopo che era partito l'incendio. A fare la ... Leggi la notizia su ilgiornale

