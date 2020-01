Papa strattonato, Francesco si scusa: “Ho perso la pazienza…” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco è tornato sull’episodio diventato virale, con gli schiaffi a una fedele che lo strattonava. “Chiedo scusa per il cattivo esempio…”. CITTA’ DEL VATICANO – Il video del Papa che schiaffeggia le mani di una fedele che lo aveva strattonato hanno fatto il giro del mondo. In Piazza San Pietro L’episodio si è verificato il 31 dicembre, nel pomeriggio di San Silvestro, quando il Pontefice è sceso in Piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino. Durante questa visita, avvenuta subito dopo il Te Deum, Francesco si è avvicinato alle persone presenti a San Pietro. Una fedele, forse di origine asiatica, ha afferrato la mano del Papa tirando a sé il braccio. Un gesto che non è piaciuto al Santo Padre che per liberarsi ha dovuto usare le maniere forti e schiaffeggiare la donna. ... Leggi la notizia su newsmondo

