Luigi Di Maio, i propositi per il 2020: “Via concessioni ai Benetton” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nella diretta Facebook pubblicata per il giorno di Capodanno, Luigi Di Maio ha voluto tracciare un bilancio del 2019 appena passato illustrando al contempo i propositi governativi per questo 2020. Tra le altre cose, il ministro degli Esteri ha infatti parlato dei dettagli del decreto Milleproroghe, nel quale è stata un’apposita norma che consentirà di poter revocare le concessioni autostradali. Un esplicito riferimento ad Atlantia e alla famiglia Benetton, da tempo ormai in rotta di collisione con il M5s. Il messaggio di Luigi Di Maio Nel filmato postato sui social, il capo politico del M5s ha parlato della discussa norma del Milleproroghe che consentirebbe la revoca delle concessioni autostradali: “Nel Milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di ... Leggi la notizia su notizie

