LIVE van Gerwen-Wright 3-7, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: lo scozzese vince il primo titolo a 49 anni! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. 22.08 Peter Wright si è laureato Campione del Mondo per la prima volta nella carriera! Lo scozzese trionfa a 49 anni suonati! Sconfitto l’olandese Michael van Gerwen per 7-3 sovvertendo i favori del pronostico, il tulipano non conferma il titolo di dodici mesi fa e manca il poker. 22.07 DOPPIO 10! CAMPIONE DEL MONDO! PETER Wright HA VINTO IL MONDIALE DI freccette! 22.07 Wright è a 20, avrà bisogno di un doppio 10 per vincere il Mondiale. 22.07 Wright entra in check-out a 157, l’olandese è fermo a 251. 22.06 Alexandra Palace è tutta per Peter Wright, ora davvero vede la meta: 238 contro 308. 22.05 Triplo 20, doppio 8. Wright ha vinto il leg: 2-1 e ora tira per primo, è a un leg dal titolo mondiale! 22.04 Wright porta a caso un succulento 140 e scende a ... Leggi la notizia su oasport

