Il Natale separato di Kate e William: il tour de force imposto dalla Regina - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Natale separato per William e Kate, che sarebbero una coppia in crisi; per far fronte agli impegni dai ritmi serrati si sono dovuti dividere per decisione di Elisabetta II e c'è chi parla addirittura di divorzio per il futuro re Anche il principe William e Kate Middleton sono in crisi? È questa la voce che circola con sempre maggiore insistenza tra gli ambienti di corte, soprattutto dopo il gesto di stizza di cui è stata protagonista la duchessa di Cambridge nei confronti di suo marito durante un evento natalizio. Anche William e Kate sono umani e come tali anche loro subiscono le tensioni e le problematiche di un qualsiasi matrimonio comune, solo che i loro eventuali problemi vengono resi noti e diffusi sui media mondiali. Non è passata inosservata la lontananza della coppia nel periodo delle feste ma pare che non sia dovuta a una crisi coniugale ma, bensì, ... Leggi la notizia su ilgiornale

