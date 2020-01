Hong Kong non si ferma nemmeno a Capodanno: “1 milione di persone” in strada per la democrazia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Marcia di Capodanno contro governo e Pechino a Hong Kong Foto e Video Le proteste di Hong Kong per l’indipendenza non si fermano, nemmeno a Capodanno. Sono stati oltre 1 milione, secondo gli organizzatori, i manifestanti pro democrazia che si sono radunati anche il primo giorno del 2020 nelle strade dell’ex colonia britannica. I protestanti si sono incontrati nel Victoria Park per poi proseguire la marcia pacifica fino a Central, il cuore degli affari e dello shopping di Hong Kong, con grattacieli, centri commerciali e alberghi di lusso. Gli organizzatori avevano ricevuto l’autorizzazione dalle autorità locali per la marcia di Capodanno. Molti protestanti durante il corteo hanno mostrato i cartelli con le principali richieste: elezioni libere, un’inchiesta indipendente sulla gestione della polizia e l’amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante ... Leggi la notizia su tpi

