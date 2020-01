Dejan Kulusevski | colpaccio Juve | Ha il dribbling di Robben e la potenza fisica di

Dejan Kulusevski : chi è il calciatore - carriera e curiosità : Chi è Dejan Kulusevski: carriera e curiosità sul giovane calciatore svedese, gli esordi, l’arrivo in Italia, la maturità calcistica, Atalanta e Parma. Classe 2000, Dejan Kulusevski è un calciatore svedese di origini macedoni, che milita nel campionato italiano e che rapidamente è finito nel mirino dei grandi club. Centrocampista offensivo, dotato di una grande accelerazione, […] L'articolo Dejan Kulusevski: chi è il calciatore, ...

Juventus - fissate le visite mediche di Dejan Kulusevski : Dopo il sorpasso decisivo sull’Inter la Juve ha fretta di chiudere: già fissate le visite mediche del classe 2000 Juve, ecco Kulusevski. Dopo l’accelerazione decisiva e l’accordo totale con il giocatore, l’ultimo passaggio prima delle firme è previsto nella giornata di domani. Giovedì mattina, infatti, lo svedese sosterrà le visite mediche per il club bianconero. Al giocatore 2,5 milioni più bonus a salire per i prossimi 5 anni, offerta che ha ...

Dejan Kulusevski - “la Juventus acquista il centrocampista” : affare da 44 milioni : Dejan Kulusevski sarà un giocatore della Juventus, salvo rilanci dell’ultimo minuto. I bianconeri hanno trovato l’accordo con l’Atalanta per acquistare il centrocampista che da inizio stagione gioca in prestito al Parma. Il mercato invernale entra così subito nel vivo e i campioni d’Italia mettono a segno il primo colpo battendo proprio la diretta concorrente per lo scudetto, quell’Inter che da settimane era sulle ...

Repubblica : De Laurentiis vuole regalarsi Dejan Kulusevski : Con la vittoria contro il Sassuolo, il Napoli si garantito un Natale sereno e la possibilità di riprendere a lavora con più serenità. Il 30 dicembre si torna subito a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti e capire come impostare il nuovo modulo che Gattuso ha in mente per la squadra. Ma il punto cruciale a gennaio, come riporta Repubblica, sarà il mercato. Il Napoli ha necessità di inserire un paio di innesti in squadra per garantire ...