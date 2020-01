Botti | tre feriti lievi a Siena

Botti di Capodanno a Milano - 14 feriti : in tre perdono la mano : A causa dei Botti di Capodanno anche quello della città di Milano è un bilancio drammatico. Il capoluogo lombardo si è svegliato, la mattina del 1 gennaio 2020, con 14 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto serie. Due i giovani ai quali si è dovuto amputare una mano, entrambi minorenni. Botti di Capodanno Milano, 14 feriti La mattina del 1 gennaio 2020 conta già i primi feriti per via dei classici Botti di Capodanno esplosi nella notte. ...

Botti di Capodanno - un morto ad Ascoli Piceno. Oltre 200 feriti in tutta Italia - tra cui 43 minori. Il numero più alto in Campania e nel Napoletano : Il bilancio più pesante dei Botti di Capodanno è quello di Ascoli Piceno dove un uomo è morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie. La vittima è un 26enne, precipitato in una scarpata. Parecchie decine i feriti in tutta Italia, particolarmente concentrati in Campania e nel Napoletano. In Emilia Romagna, a Cerreto Laghi, un 19enne è rimasto gravemente ferito a un occhio a causa dell’esplosione di un fuoco d’artificio. ...

Botti : 4 adolescenti gravi a Milano - uno a Cuggiono - oltre al 24enne di Limbiate : Ci sono anche 4 adolescenti rimasti coinvolti in un’unica grossa esplosione tra i feriti gravi per i Botti di Capodanno nel Milanese. L’episodio si è verificato ben prima della mezzanotte, alle 20,30 a Milano, in via Capuana, non distante dal confine con Novate Milanese. Qui la centrale operativa di Areu ha inviato diversi mezzi di soccorso per un gruppo di 4 ragazzi: il più grave ha 13 anni e ha riportato un’amputazione alla mano destra e altre ...

Botti di Capodanno - muore un 26enne precipitato mentre tentava di spegnere un rogo : Una tragedia ha funestato il Capodanno ad Ascoli Piceno, nella frazione di Colle San Marco: poco dopo la mezzanotte un 26enne è morto cadendo in un burrone mentre tentava di spegnere le fiamme tra le sterpaglie provocate dal lancio di fuochi d'artificio. Il giovane è precipitato per una cinquantina di metri. I suoi amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e sanitari del 118 che sono riusciti a ...

Decathlon - clamorosa rapina nella notte : Bottino di centomila euro a Mestre : Decathlon, clamoroso furto in Veneto sul quale sta indagando la squadra mobile di Venezia. È sucesso tutto tra domenica notte e lunedì mattina al Decathlon di Mestre che si trova in via...

Botti di Capodanno vietati a Roma e in altre città. In un video i consigli degli artificieri della Polizia per festeggiare in sicurezza : A Roma divieto assoluto di usare fuochi d’artificio, Botti vari, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri l’ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio cittadino. L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di multe fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo dei ...

Capodanno - come proteggere gli animali dai Botti. A Pisa vanno oltre : Capodanno, la protezione degli animali domestici dai rischi dei botti diventa fondamentale. Molti comuni italiani hanno adottato regole drastiche. Capodanno, come proteggere gli animali domestici dai botti e dai possibili danni provocati? Un problema che si ripropone puntuale tutti gli anni, ma ora ci sono comuni che hanno deciso di passare all’azione. come quello di […] L'articolo Capodanno, come proteggere gli animali dai botti. A ...

Capodanno a Roma - fuochi d’artificio pericolosi : sequestrata oltre una tonnellata di Botti : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre una tonnellata di botti di Capodanno illegali e denunciato cinque persone per abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo. Tra la merce candele Romane, batterie a tubi di lancio e mini razzi, i controlli a Roma e provincia.Continua a leggere

Como - fuochi d’artificio per Capodanno pericolosi : sequestrata oltre una tonnellata di Botti : I militari della Guardia di Finanza di Como hanno sequestrato una tonnellata di fuochi d'artificio pericolosi, per un totale di 300mila articoli conservati e venduti al cliente non a norma. Responsabili sei persone commercio abusivo di materiale esplodente e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.Continua a leggere

L’imBottigliatore della Coca Cola potrebbe lasciare Catania per delocalizzare in Albania - allarme dei sindacati : Coca Cola da Catania a Tirana, Albania? L’allarme dei sindacati La società Sibeg, l’imbottigliatore ufficiale Coca-Cola per la Sicilia, potrebbe lasciare la città di Catania per spostare la produzione in Albania, a Tirana. È l’allarme che lanciano in questi giorni i sindacati dei lavoratori, dopo recenti dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato Luca Busi, e incontri con i vertici aziendali, compreso il capo ...

La furia di tre nigeriani dopo la cena alla Caritas : 40enne preso a Bottigliate : Luca Sablone Tutti hanno numerosi precedenti penali e sono in Italia con un permesso temporaneo per asilo politico: ora sono agli arresti domiciliari Attimi di paura e preoccupazione a Pescara dove, precisamente in via Alento, un 40enne è stato circondato, strattonato, preso a bottigliate e derubato da tre nigeriani. È avvenuto verso le ore 4.30 della notte di martedì 24 dicembre nei pressi di piazza Santa Caterina. La vittima della ...

Torino - sequestrati oltre 500mila Botti illegali stipati in magazzini pericolosissimi : sequestrati oltre 500mila botti illegali a Torino nelle scorse ore, erano stipati in maniera pericolosa in due magazzini. Dieci persone sono state denunciate. Aumenta la quantità di fuochi d’artificio illegali sequestrati in questi giorni, destinati ai festeggiamenti del Natale. Soltanto a Torino siamo intorno alle quattro tonnellate di botti requisiti da inizio dicembre 2019. E […] L'articolo Torino, sequestrati oltre 500mila botti ...

Milinkovic-Savic - furto in casa durante Lazio-Juventus/ Bottino da oltre 100mila euro : Milinkovic-Savic, ladri in casa durante Lazio-Juventus. Bottino da oltre 100mila euro. Ma era già stato vittima di uno strano furto...

Eccellenza - Grotta arrivano tre Botti di mercato : Tempo di lettura: 1 minutoGrottaminarda (Av) – L’inizio del mese di dicembre ha portato in dote una nuova sessione di mercato per le compagine irpine. In Eccellenza attivissimo il Grotta di patron Mauro Piccolo. La società giallorossa ha già annunciato tre innesti per la squadra guidata dal tecnico Pasquale Iuliano. Alla corte degli ufitani arrivano Domenico Mustone (difensore, classe ’92), Matias Roman Castro (difensore, ...