Tariffe autostradali, nel 2020 aumentano (ancora) Brebemi e Pedemontana (Di martedì 31 dicembre 2019) Le Tariffe sulle autostrade italiane nel 2020 restano congelate, ma non per tutti. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'aumento dei pedaggi per tre autostrade lombarde: Autovia Padana (+4,88%), Brebemi (+3,79%) e Pedemontana Lombarda (+0,80%). Le ultime due sono tra le opere più discusse e criticate degli ultimi anni, per gli enormi costi nel primo caso e per gli eterni rinvii e i casi giudiziari nel secondo. Problemi che, ancora una volta, vengono scaricati sugli automobilisti. Leggi la notizia su milano.fanpage

