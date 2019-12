Romania, paziente prende fuoco nel corso di un'operazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Marco Della Corte La vittima è una donna di 66 anni: la sventurata ha preso fuoco nel corso di un'operazione chirurgica per asportarle un tumore, clamoroso errore da parte dei chirurghi Clamoroso caso di malasanità in Romania, dove una paziente è morta prendendo fuoco nel corso di un'operazione chirurgica. Come si legge da Adnkronos, il tutto sarebbe stato causato da un fatale errore da parte dei medici. L'episodio è avvenuto lo scorso 22 dicembre presso l'ospedale Floreasca di Bucarest, ma la notizia è stata resa nota al di fuori della Romania solamente in data 31 dicembre 2019. Tutto è iniziato quando i medici hanno utilizzato un disinfettante a base di alcol sulla paziente, la quale doveva essere opera di tumore al pancreas. Tuttavia, i chirurghi hanno impiegato un bisturi elettrico che, al contatto con il disinfettante liquido ha innescato un fenomeno di combustione. Le ... Leggi la notizia su ilgiornale

