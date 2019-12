Inter-Ludogorets, Europa League 2020: programma, orari, tv, date andata e ritorno (Di martedì 31 dicembre 2019) Sedicesimi di finale in arrivo per l’Inter nell’anno venturo: in Europa League 2019-2020, la squadra allenata da Antonio Conte si troverà di fronte il Ludogorets, dopo esser uscita dalla Champions League con il terzo posto nel girone F dietro a Barcellona e Borussia Dortmund. I nerazzurri si troveranno di fronte la squadra bulgara, che ha una storia europea soltanto di recente formazione. Entrò per la prima volta in contatto col calcio continentale nell’annata 2012-2013, perdendo contro la Dinamo Zagabria il secondo turno di Champions League, e la stagione successiva approdò ai sedicesimi di Europa League con lo scalpo della Lazio. Da allora il Ludogorets si è sempre presentato nella massima competizione continentale, da cui è spesso retrocessa nella seconda coppa, ottenendo in tre ulteriori occasioni (compresa questa) il passaggio oltre la fase a gironi. Solo un altro ... Leggi la notizia su oasport

