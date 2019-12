Capodanno: botti vietati a Baranzate, Cormano, Cesate e Paderno (Di martedì 31 dicembre 2019) È iniziato il conto alla rovescia verso il nuovo anno e le Amministrazioni comunali fanno scattare i divieti ai botti oppure si appella al buon senso dei cittadini. Rimane da chiarire chi verificherà l’effettiva osservanza di queste ordinanze e chi provvederà a fare multe ai trasgressori. A Cesate è scattata l’ordinanza anti botti fino al 6 gennaio: “Questo al fine di tutelare il diritto di tutti alla salute e alla tranquillità, prevenendo comportamenti che possono arrecare danni o determinare disagio a persone e agli animali”. Un anno fa un ragazzo ha perso una mano poco dopo la mezzanotte del nuovo anno per aver sparato un petardo (clicca qui per l’articolo). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… - enpaonlus : Botti di Capodanno, il Comune di Vicenza a fianco di Enpa contro l’utilizzo: proposta in città un’oasi felina… -