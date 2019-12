Calendario Ciclismo 2020: date e programma di tutte le gare World Tour, Classiche e Grandi Giri (Di martedì 31 dicembre 2019) Manca meno di un mese all’inizio ufficiale della stagione ciclistica 2020. Il World Tour, massimo circuito a livello mondiale, verrà aperto il 21 di gennaio dal Tour Down Under, corsa a tappe che si svolge in Australia. Di seguito troverete il Calendario con tutti gli appuntamenti più importanti dell’annata che ci aspetta, dai grandi giri alle Classiche, passando per i Campionati del Mondo e per le Olimpiadi di Tokyo. Calendario STAGIONE CICLISTICA 2020 21.01-26.01 Tour Down Under (Australia) 26.01-02.02 Vuelta a San Juan (Argentina) 02.02 Cadel Evans Road Race (Australia) 16.02 Trofeo Laigueglia (Italia) 23.02-29.02 UAE Tour (Emirati Arabi Uniti) 29.02 Classic sud Ardeche (Francia) 29.02 Omloop Het Nieuwsblad (Belgio) 01.03 Kuurne-Brussel-Kuurne (Belgio) 01.03 La Drome Classic (Francia) 07.03 Strade Bianche (Italia) 08.03 GP Industria & Artigianato (Italia) 08.03-15.03 ... Leggi la notizia su oasport

