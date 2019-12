Walter Nudo ritrova l’amore grazie alla bella Roberta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Walter Nudo rompe il silenzio mediatico a cui ci ha abituato ormai da tempo. La foto sui social per presentare la nuova fidanzata, Roberta, al suo fianco da qualche mese. Walter e Roberta, un colpo di fulmine: “La felicità non è interdetta a nessuno” “Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta”, recita la didascalia sotto al post di Instagram. I fan non hanno tardato a commentare, congratulandosi con l’attore e ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. I due posano sorridenti accanto all’albero di Natale, stringendosi l’uno all’altra. Roberta Nigro (nome completo) ha 42 anni e da 10 lavora in Mediaset. Sembrava difficile riportare l’amore nella vita di Walter Nudo, ma a quanto pare tra i due si tratterebbe di un vero e proprio colpo di fulmine. Difficile aggiungere altro sulla vita di Roberta. I suoi profili social sono privati e le informazioni strettamente ... Leggi la notizia su thesocialpost

LadyNews_ : Walter Nudo e la fidanzata Roberta Nigro escono allo scoperto sui social - iomeememedesima : Raga io adoro i discorsi motivazionali di Walter Nudo - LadyFalenaIvana : No ma ci rendiamo conto che stava partecipando ad un reality come un Walter Nudo qualunque? -