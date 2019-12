Uomini e Donne | Juan Luis lascia il programma? La decisione di Maria

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Durante le registrazioni della puntata del Trono Over diche andrà in onda il 5 gennaio è emersa una grande novità:lascerà definitivamente il? Secondo alcune indiscrezioni,De Filippi avrebbe invitato il cavaliere ad andarsene dopo aver scoperto molti retroscena su di lui. Ad esempio, la scorsa settimana Armando aveva fatto esplodere una bomba di gelosia quando aveva rivelato una presunta amicizia tra, la sorella e un’amica fiorentina. Se ciò non bastasse, però, abbiamo scoperto ulteriori dettagli che potrebbero allontanare il nuovo amore di Gemma da. Vediamo di cosa si tratta.? Grandi novità in arrivo a: nella puntata che verrà mandata in onda il 5 gennaio, infatti,De Filippi inviterà Jaunre il. Il cavaliere, infatti, non sente da tempo Gemma ...

