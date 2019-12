Pennichella | gli effetti positivi sulla memoria

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non ha senso fare gli eroi. Cene che durano una vita, pranzi difficili da digerire, gite nelle città d’arte, viaggi all’estero, serate che si ripetono tra danze, balli e giochi con gli amici. C’è il rischio che il sonno diventi insufficiente e che anche la testa si senta stanca. Concentrarsi diventa difficile. Allora, non abbiate timore e non vergognatevi. Dopo pranzo, se sentite le palpebre che si abbassano, non forzatevi a rimanere svegli. E non solo perché lo stomaco richiama sangue ed ossigeno che, ovviamente, non è disponibile per il sistema nervoso. Qualche minuto di riposo può essere di grande aiuto, anche per rigenerare il cervello. Lo dice la scienza. L’importante è riposare Se non si riposa a sufficienza, il rischio è quello di veder scemare le capacità di memorizzare. Sia chiaro: non stiamo parlando del classico “flash” legato allaa breve termine, che magari ci ...

