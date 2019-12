Melissa Satta e Boateng | dopo la crisi un secondo bebè in arrivo?

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Al momento sono solo indiscrezioni, ma pare che la cicogna stia di nuovo per bussare alla porta die Kevin Prince. La coppia, che ha ritrovato l’amore e la serenità familiareunaprofonda durata un anno, ha già un figlio, il piccolo Maddox. Sebbene quelli di una nuova gravidanza siano solo rumors, che hanno ancora non hanno trovato conferme ufficiali, gli indizi a favore del gossip sono numerosi. A scovarli è stato il settimanale DiPiù che avrebbe raccolto prove salienti del nuovoine addirittura ne conoscerebbe già il sesso. Il desiderio di unfiglio Riavvicinatisi la scorsa estate,e Kevin Prince hanno ritrovato l’amore perduto. Oggi sui social appaiono più affiatati di prima, come mostrano gli scatti delle vacanze natalizie a Saint Moritz.il ritorno di fiamma l’ex velina non ha nascosto la sua ...

