Crollo in galleria sull’A26 chiuso tratto tra Masone e Genova (Di lunedì 30 dicembre 2019) Terribile la notizia che giunge dalla Liguria, dove si è staccata una parte del soffitto di una galleria a tre corsie dell’A26, fra Ovada e Masone. Fortunatamente nessun veicolo è stato colpito e non ci sono feriti. L’autostrada, al momento, è chiusa. Crollo in una galleria dell’A26 Come comunicato dal Comune di Rossiglione poco fa attraverso il proprio profilo Facebook, l’autostrada A26, in direzione sud, è al momento chiusa in seguito al Crollo avvenuto in galleria. “Prestate massima attenzione sulla A26! La prima galleria dopo Masone, verso Genova, è investita da materiale! Autostrada in direzione Sud in chiusura con obbligo di uscita a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda”. Sono queste le parole utilizzate dal Comune di Rossiglione per avvisare gli utenti. Sempre sui social sono già apparse le prime foto di quanto ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Giù calcinacci dalla volta della galleria, chiuso un tratto in #A26. Crollo non ha coinvolto mezzi in transito #ANSA - miluna : dopo i ponti anche le gallerie . Autostrade allo sfascio dopo il regalo dei comunisti ai loro amichetti di Atlantia… - Marco_chp1 : RT @Today_it: Crollano lastre di cemento dalla galleria, chiusa l'autostrada A26 -