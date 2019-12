Antonella Elia parla del suo matrimonio | “Non mi sposo!”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È una delle protagoniste di CR4 – La Repubblica della Donne e presto sarà nel cast del Grande Fratello Vip targato Signorini.sta vivendo uno splendido momento professionale che – secondo i giornali, che avevano annunciato il suo– dovrebbe fare il paio con quello personale. Ma non è così…mi sposo, lo hanno detto gli altri” Non ci sarà alcunper la bionda showgirl, lo ha annunciato lei stessa nel corso del programma di Piero Chiambretti. A lanciare la notizia che la vedeva già con l’abito bianco era stato il settimanale Chi che aveva immortalato lae il compagno, Pietro Delle Piane, in un ristorante romano nei pressi di Fontana di Trevi. Una cena romantica che – secondo il gossip – si sarebbe trasformata in una proposta di. Laha però smentito in modo secco:ho mai annunciato nessun, lo hanno detto ...

_LaMiry_ : A me lei sta simpatica e già prevedo le liti con Antonella Elia ?? - Tristan__esdpv : Già mi immagino le discussioni con Antonella Elia #GFVIP - laragazzafenice : @GrandeFratello Ed ecco con chi discuterà Antonella Elia -