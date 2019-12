2019, un anno di sondaggi: svetta la Lega, frana il M5s. Ma a vincere davvero sono Fdi e la vitalità dei partiti più piccoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 sarà probabilmente ricordato come uno degli anni più “movimentati” della storia politica recente del nostro Paese. Un anno segnato da una serie di importanti appuntamenti elettorali: le regionali (in Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte e infine Umbria), le amministrative in quasi metà comuni dei comuni italiani e soprattutto le europee del 26 maggio. Ma il cambiamento forse più significativo dell’anno che va a chiudersi è avvenuto “a urne chiuse”: la crisi di governo, in pieno agosto, che ha portato alla fine del Conte I e alla nascita del Conte II. Non stupisce quindi che con l’arrivo del 31 dicembre si moltiplichino i bilanci e le analisi mirate a individuare chi sono i vincitori e gli sconfitti di questo 2019. Proviamo allora a tracciare un bilancio, prendendo in considerazione lo “stato di salute” dei partiti misurato in termini di consenso presso i cittadini, e ... Leggi la notizia su open.online

virginiaraggi : Nel 2019 + 78% di #StradeNuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di m… - MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - juventusfc : IL FILM DEL 2019 ?? E' stato un anno di grandi momenti dentro e fuori dal campo. Qual è stato il vostro preferito?… -