Pallamano | doppia vittoria in amichevole per l’Italia contro il Lussemburgo

Continua la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di Pallamano maschile alle pre-qualificazioni ai Mondiali 2021, con la formazione allenata da Riccardo Trillini che nelle giornate di ieri ed oggi ha disputato due amichevoli in quel di Camerano (Ancona), contro la selezione del Lussemburgo, entrambe con esito positivo. Nel primo test match il tecnico marchigiano ha dato ampio spazio a tutti i giocatori a propria disposizione, passando subito in vantaggio, sciogliendosi poi col passare dei minuti, con il solo Endrit Iballi a quota zero gol. Bene invece il naturalizzato Allan Pereira, ultimo arrivato nel team, e autore di tre centri, mentre si è distinto il pivot Martin Doldan, top scorer con 5 realizzazioni, nel 40-29 conclusivo. Su questa falsariga anche la seconda sfida, che ha visto il giovane prodotto del Nantes Andrea Colleluori difendere la porta azzurra, e Giacomo ...

