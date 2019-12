Libia | un nuovo modello Astana

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nel tentativo di evitare una guerra per procura tra i rispettivi Paesi, Ankara e Mosca stanno cercando di trovare un accordo in. Sebbene entrambi gli schieramenti siano pienamente consapevoli che la strada si preannuncia estremamente tortuosa. Se tutto dovesse andare come previsto durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia programmata per l’8 gennaio, quest’ultimo ed il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbero annunciare una nuova iniziativa molto simile aladottato in Siria. Un accordo suggellato anche da un’altra mossa: l’inaugurazione del gasdotto TurkStream per trasportare gas russo in Europa tramite la Turchia. La prospettiva turca inAnkara sta supportando l’amministrazione di Fayez al-Sarraj nota come “Governo di Accordo Nazionale” (Gna), con sede nella capitale Tripoli e riconosciuta dalle Nazioni Unite. A ...

