C’era una seconda volta | trama | cast e quando esce la serie tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 29 dicembre 2019)unalatv Il 19 dicembre ha debuttato sulla piattaforma streaming Netflix una nuovatv di genere thriller/romantico: stiamo parlando di C’era una. La miniè composta da 4 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Lo show nasce dall’idea e dalla penna di Nathalie Leuthreau e Guillaume Nicloux; quest’ultimo si occuperà anche della regia. Le riprese della miniiniziarono a gennaio del 2018 e l’ambientazione spazia principalmente tra Francia e Inghilterra. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi servirà dunque scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi a Netflix. Passiamo ora a scoprire qualche dettaglio in più sulla...

WeCinema : C’era una volta uno striminzito pubblico che, alla modica cifra di un franco, assisteva al primo film della storia… - carlosibilia : Per mesi ci hanno raccontato che revocare le concessioni ad #Autostrade era impossibile, c'era una penale troppo al… - Capezzone : Ops! Vogliono fare i progressisti ma rivelano uno spirito alla Scalfaro. Lo Scalfaro che nel ‘50 schiaffeggiò una s… -