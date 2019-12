Travolta dal treno | la procura indaga per omicidio volontario

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ci potrebbe essere una lite per motivi di gelosia con la sua amica per un ragazzo conteso all’origine del decesso di Veronique Garella, la barista di Chiavari di 29 anni morta lo scorso settembreda unsui binari a Cavi di Lavagna. Morìda unLadel capoluogo ligure oraper. A riportarlo è l’Ansa. In un primo momento si era parlato di due ipotesi: un suicidio o una incidente dovuto all’incauto attraversamento dei binari. Dalla giovane sono stati prelevati alcuni campioni biologici per estrarre il Dna e capire se sul corpo vi siano tracce di altre persone. Il corpo non presenterebbe segni di violenza. Gli investigatori vogliono capire se la lite sia proseguita anche lungo i binari e qualcuno l’abbia spinta mentre ilpassava o se si sia trattato di una tragica fatalità. Le indagini Gli agenti ...

