Neomelodico dedica canzone ai camorristi | il Questore chiude il locale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lo scorso 24 dicembre presso ilBlack and White di Fisciano i carabinieri di Mercato San Severino hanno constatato che nel corso del suo spettacolo, un cantante28enne hato unaai detenuti sottoposto al regime del 41 bis, oltre che un noto pregiudicatoattualmente in carcere. Il personale della Municipale di Fisciano ha inoltre evidenziato che lo spettacolo di musica dal vivo si è tenuto davanti all’ingresso del, dove erano state installate apparecchiature di riproduzione multimediale di amplificazione. l’intrattenimento e’ stato organizzato senza la prescritta autorizzazione nonché in assenza di qualsiasi piano di emergenza o accorgimento atto a tutelare la salvaguardia e la sicurezza degli spettatori, contravvenendo, quindi, alla normativa vigente in materia di tutela ...

InfoCilentoWeb : Neomelodico fa dedica a camorristi: chiuso locale nel salernitano #Fisciano -