Il bimbo non ha più attività cerebrale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Redazione I medici verificano la morte. La mamma che lo ha scosso rischia l'accusa di omicidio Ildi cinque mesi di Padova in coma da sabato scorso non presenta piùe la commissione apposita è al lavoro per esprimere il relativo referto di morte. Si arrende Giorgio Perilongo, direttore del dipartimento di Pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova, che fino all'ultimo, come i suoi colleghi, ha sperato di salvare il piccolo scosso fortemente dalla madre, perché piangeva e non voleva dormire. «Bisogna vedere il referto della commissione che dovrà verificare la morte- ha detto Perilongo - nell'arco di ventiquattro ore la situazione clinica dovrebbe essere risolta. Poi quello che avverrà sarà competenza della procura. La situazione era compromessa dal principio, il piccolo si è presentato subito gravissimo, si vedevano segni di ...

