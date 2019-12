Addio all’attore Andrew Dunbar. Ha lavorato anche in Game of Thrones - (Di sabato 28 dicembre 2019) Carlo Lanna Nella sua casa di Belfast è stato travato morto Andrew Dunbar che di professione era dJ, attore e ha lavorato come controfigura nella serie tv de Il Trono di Spade Attore, controfigura e stimato dJ. A solo trent’anni si spegne Andrew Dunbar nella sua casa di Belfast. A riportare la tragica notizia è stato il giornale Belfast Live, notizia che è stata ripresa poi anche dal Daily Mail. Conosciuto per aver preso parte alla celeberrima serie tv di Game Of Thrones, trasmessa anche qui in Italia, Andrew Dunbar era la controfigura di Alfie Allen che nello show ha interpretato il mitico Theon Grevjoy. Ma ha partecipato anche a serie come Arrow, Line of Duty e diversi film horror indipendenti. Era anche un Dj. È nato e cresciuto nell’Irlanda del Nord. "Era una persona vera, di talento, gentile, discreto e aveva un gran cuore", queste le parole dell’amico Andy McClayne ... Leggi la notizia su ilgiornale

