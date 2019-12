Neo sposa vede nella statuetta della torta nuziale la sua rappresentazione extra large e

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Due statuette sullache raffigurino gli sposi. Questa era il desiderio di una giovane coppia. Ma quando Valerie McLean, dopo aver pronunciato il fatidico sì, ha visto per la prima volta lasullache aveva le sue sembianze ha perso le staffe. Laera come la neoe così la giovane donna ha deciso di perdere 40 chili. La ragazza fino al giorno del suo matrimonio aveva vissuto una vita tranquilla, incurantesua obesità. Ma alla vistala donna era rimasta sconvolta e aveva capito che bisognava correre subito ai ripari. Il suo fisico era ingombrate, la donna pesava 108 chili. Così dal giorno successivo al matrimonio aveva iniziato una dieta ferrea e a svolgere attività fisica in modo sistematico. In pochissime settimane, con tanta forza e determinazione, Valerie aveva raggiunto il suo peso forma ...

