Litigano per smartphone non funzionante | uomo ucciso con una pietra

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Terribile la storia che proviene dalla provincia di Caserta, dove un ragazzo di 30 anni della Liberia è statoda un immigrato di 22 anni, originario della Guinea con una. Alla base della lite un cellulare che non funzionava, venduto dal presunto omicida alla vittima. Massacrato edcon unaIn base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra un ragazzo di 30 anni, della Liberia, avesse comprato unoad un amico. Quest’ultimo è un immigrato di 22 anni originario della Guinea che, a quanto pare, aveva venduto unoche non funzionava. La vittima è stata quindi ritrovata morta per strada, in via Mochi a Castel Volturno, con gravi ferite alla testa. In base a quanto si evince dalle indagini dei militari, sembra che i due uomini avessero iniziato a litigare per via di unoche il 22enne avrebbe venduto alla vittima e che secondo ...

dokijmin : tutti che litigano e io che mi prendo una pausa dal soft stanning per thirstare su pjm!! - LuminitaPoenaru : @samish80 @redmonkey2019 @canyaman1989 Io avevo risposto al fatto che sarebbeo tati ipocriti a dare la colpa ai fan… - martyisnt96 : Mi sono imbattuta nel video della diretta Facebook in cui Teresa Romagnoli ha letto i tweet contro Chiara in… -