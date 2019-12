La scelta storica dell' Iss | liberi 9 macachi dopo ​11 anni di esperimenti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Bernasconi I primati sono stati trasferiti in un centro di recupero. L'Iss: "Ribadiamo l'impegno per la messa a punto di moi innovativi" Una, un segnale forte, che segna un punto decisivo nella battaglia contro la sperimentazione sugli animali in Italia. È stata definita così la decisione'Istituto superiore di sanità che, la vigilia di Natale, ha liberato 9, usati per le sperimentazioni. Dal 2008, gli animali erano usati per studi di immunologia. Ma11, durante i quali sono stati sottoposti a diverse sperimentazioni, isono entrati nel Centro di recupero di Semproniano. La decisione segna una svolta nazionale e si allinea alla legge del 2014 (che applica una direttiva europea), con cui l'Italia si impegnava a evitare la sperimentazione animale, se non strettamente necessaria, in assenza di metodi alternativi. La ...

enpaonlus : Esperimenti sulle scimmie, la scelta storica dell’Iss: liberati nove macachi - Corriere : Test sulle scimmie, stop dell’IssLiberati nove macachi - Kriss_mi : RT @glfelicetti: Se il più grande centro pubblico di ricerca libera 9 macachi dalla sperimentazione come fatto da @istsupsan e si impegna m… -