Fabian Ruiz vuole il Real Madrid | possibile partenza da Napoli a luglio

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il quotidiano sportivo spagnolo “As” presenta nuove ipotesi di mercato per il. Quello di, infatti, sarebbe il nome in cima alla lista di mercato del, impressionato dalle prestazioni del ragazzo nell’ultimo Europeo Under 21 vinto dalla Spagna. Il giocatore non dovrebbe prolungare il contratto con ilin scadenza nel 2023 e che non contempla clausole rescissorie. Bisogna trattare, allora. Per il, però, il centrocampista non è attualmente sul mercato e non lo sarà nemmeno a giugno. De Laurentiis nonliberarsi così facilmente di uno dei titolari della rosa azzurra. A meno che non arrivino offerte faraoniche superiori ai 100 milioni di Euro,rimarrà a. C’è ancora una qualificazione in Champions in ballo. Tuttavia, il diretto interessato non sarebbe troppo d’accordo. Le voci che corrono in ...

GoalItalia : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz: è uno dei grandi obiettivi dei Blancos per la prossima stagione ???? - CalcioMercatoNA : Il quotidiano sportivo spagnolo 'As' presenta nuove ipotesi di mercato per il Napoli. Quello di Fabian Ruiz, infatt… - sportli26181512 : Napoli, Fabian Ruiz ha scelto il suo futuro: Fabian Ruiz non vuole lasciare il Napoli prima dell'estate:...… -