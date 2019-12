Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019)puradentro mini. E' quanto hanno scoperto i carabinieri didurante uno dei tanti controlli su strada effettuati dalle pattuglie dell'Arma in questi giorni. Tre le persone arrestate.neiComplessivamente, sono state 130 le persone controllate, 30 i carabinieri impiegati in un articolato dispositivo con posti di controllo che monitoravano l'area compresa tra la città die la costa civitanovese fino a Porto Recanati. Durante uno dei controlli, all'altezza del Rione Le Grotte, è stata fermata una Bmw nera con a bordo 3 persone: unadella provincia die un cittadino pakistano, risultati tutti con precedenti per stupefacenti. La perquisizione ha portato a scoprire che una persona nascondeva nello slip un involucro con una dozzina di grammi di, mentre ai piedi del sedile posteriore, sotto alcune buste di latte ...

patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Eroina nascosta nei Mars, arrestata una coppia a Macerata - SkyTG24 : Eroina nascosta nei Mars, arrestata una coppia a Macerata - genovatoday : Eroina nascosta in bocca, spacciatore arrestato -