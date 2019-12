Addio a Peter Schreier | il tenore della Germania dell’Est

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è morto. Ildell’Est aveva 84 anni dopo una lunga malattia. Il cantante si era ritirato dalle scene nel 2000. DRESDA () –è morto all’età di 84 anni a Dresda. Ildell’Est era da tempo malato con le sue condizioni che sono peggiorate negli ultimi giorni. Nelle prossime ore la famiglia comunicherà le modalità per salutare l’artista per l’ultima volta. Una lunga carriera che lo ha portato a calcare i teatri più prestigiosi in tutto il mondo con il ministro tedescoCultura che lo ha voluto ricordare così: “Laha perso un grande musicista e una delle voci più straordinarie del nostro Paese“. Chi eraNato a Meissen il 29 luglio 1935,sin da piccolo si è avvicinato al mondomusica grazie al padre che ...

