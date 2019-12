Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Probabilmente unda dimenticare per, la nota influencer che tutti conosciamo per le sue recenti apparizioni in alcuni programmi di Canale 5, tra cui Live – Non è la d’Urso e L’Isola dei Famosi. Secondo SkyTg24, ladialcunisarebbero riusciti ad entrare nella suadi Milano, nel quartiere Brera, ed avrebbero sottratto alcuni oggetti. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina che abita nello stesso palazzo dell’influencer: quest’ultima infatti era fuori città durante il fattaccio, e sarebbe stata contattata telefonicamente dalle autorità. Per ora néné le autorità avrebbero quantificato il danno subìto. L'articolo: ileinladiproviene da Trash Italiano.

pasqual67827762 : RT @telegnocca: massaggi per la divina Taylor Mega ?????????? - trash_italiano : Taylor Mega derubata: i ladri le entrano in casa la sera di Natale - SkyTG24 : Furto in casa dell'influencer Taylor Mega a #Milano -