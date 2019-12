Neanche le feste fermano il deterioramento

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ormai ne ha passate davvero tante che le dimissioni di Lorenzo Fioramonti non lo impensieriscono. Giuseppe Conte c’ha provato fino all’ultimo a farlo ragionare, chiedendogli di riflettere, di aspettare per far sì che non consumasse lo strappo a pochi giorni dalla conferenza stampa di fine anno. Si sono visti qualche sera fa. Un faccia a faccia, quello tra Conte e Fioramonti, culminato con un premier sconsolato che allarga le braccia e che avvisa subito i colleghi con tanto di “non c’è niente da fare”. Perché la fuga in avanti di Fioramonti apre un’altra grana all’interno del esecutivo, e deteriora ancor più un governo già litigioso che nel giro di poche settimane si è scontrato su ogni dossier.Ecco, nemmeno lenataliziequesto. Che subì il giorno del giuramento dei ...

